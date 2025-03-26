Буйнакск, Дагестан, 26 марта, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Бродячие собаки насмерть загрызли 75-летнюю пенсионерку в Буйнакске, возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.

Егор Алеев/ТАСС

По данным следствия, инцидент произошел 25 марта на территории христианского кладбища. Как сообщает ведомство, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Региональная прокуратура сообщила, что взяла под контроль ход расследования в рамках возбужденного дела.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными уполномоченными должностными лицами», — добавляется в Telegram-канале надзорного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта юноша и двое подростков пострадали в результате нападения стаи собак в Усть-Лабинске Краснодарского края. В результате пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение центральной районной больницы. Их жизням ничего не угрожает.

26 февраля в Сочи две домашние собаки напали на мальчика девяти лет. СК возбудил уголовное дело. Ребенка с разорванным лицом госпитализировали. Ранее случилась еще одна трагедия — в Ставрополе стая собак насмерть загрызла девятилетнюю девочку. Напавших животных держала на своем участке местная жительница. Против нее возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Женщину арестовали на два месяца.

28 февраля в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект, предполагающий исключение из закона нормы, по которой бездомное животное после отлова, вакцинации и стерилизации выпускают обратно на улицу. Предлагается наделить власти регионов полномочиями по установлению предельного срока содержания животных в приютах. По задумке авторов инициативы, в случае истечения этого срока животное нужно будет усыпить.