Москва, 26 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Консервы — незаменимая вещь в зоне боевых действий. Здоровое питание и быстрота приготовления очень важны для тех, кто прямо сейчас защищает Россию в рамках специальной военной операции.

Фото Натальи Феоктистовой

Чтобы поддержать солдат, на рыбных рынках «Москва — на волне» провели благотворительную акцию, в рамках который посетители могли приобрести консервы из морепродуктов и положить их в специальную корзину.

За месяц неравнодушные покупатели собрали около тысячи банок, среди которых были консервы из кильки, скумбрии, сельди, тюльки, а также печень и икра трески и многое другое. Всю продукцию сотрудники площадок в Митине и Косино-Ухтомском передали в штабы проекта «Москва помогает».

«Нужно рассматривать ситуацию со многих углов, потому что консервы — это способ безопасно, качественно и сбалансированно питаться в определенных условиях жизни и труда. Без консервов наши бойцы на фронте как будут питаться? Полевая кухня — это тоже великое достижение человечества, я говорю про сам аппарат. На нём не так просто научиться готовить, но там самая вкусная каша с говяжьей тушенкой», — поделилась автор и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.

Именно поэтому московские предприниматели каждый месяц тоннами отправляют военнослужащим банки с мясом разных видов, включая таких диких животных, как лось и кабан, с кашей, горбушей, печенью трески, паштетом, а также кукурузой, горошком и другими ингредиентами.

В прошлом году в зону боевых действий они передали более 4300 штук, 300 килограммов, 50 коробок и шесть ящиков тушенки и других консервов, к которым также относится и сгущенное молоко. Владельцы магазинов, ресторанов и торговых центров собрали для бойцов более 1200 упаковок десерта.

Фото Натальи Феоктистовой

Полноценный обед

По словам нутрициолога Анастасии Ким, консервы заменяют первое и второе блюдо, например, половину одной банки тушенки можно использовать для супа — это сократит время варки мясного бульона. В оставшуюся часть нужно добавить крупу, и полноценный обед уже на столе.

«Это быстрый способ приготовления. Мне кажется, что одним из самых любимых в нашей стране блюд, которое очень часто можно встретить на полевых кухнях, в походах и на различных городских мероприятиях, является гречка с тушенкой. Консервы — это отличный способ уменьшить время готовки и разнообразить питание», — рассказала нутрициолог.

Шеф-повар ресторана русской кухни в Москве Александр Волков-Медведев отметил, что консервы — это необязательно металлическая банка. Сейчас есть большое количество упаковок из высокопрочного и инертного пластика. Это особенно актуально для участников спецоперации, а также людей, которые часто ходят в походы.

«Солдаты вынуждены запасать большое количество консервов. Если в условную сумку можно положить 10 банок тушенки, то тушенку такого же объема в пластиковой упаковке можно уложить больше 20. Это сильно сокращает место, и это гораздо удобнее, потому что, например, такой чистый пластиковый пакет можно положить в котелок, нагреть его и таким образом мы получаем одновременно и воду для того, чтобы чай заварить, и подогретую еду», — пояснил шеф-повар.

Кроме того, он добавил, что нужно уходить от понимания, что консервы — это монопродукт. Можно готовить практически любую еду и упаковывать ее, после чего подвергать температурной обработке. Таким образом внутри металлической или стеклянной банки либо пакета будет находиться полноценное блюдо.

«Для этого подходят кремовые супы или супы-пюре, густые супы типа харчо или горохового — это просто идеальное сочетание. Мы точно также можем готовить всевозможные каши, добавляя белковый продукт, неважно, какие они — мясные или рыбные, и уже таким образом термически их обрабатывая, в процессе, пока крупа готовится, у нас внутри пакета получается полностью консервированное блюдо, которое мы в любой момент можем подогреть и съесть», — заключил Александр Волков-Медведев.

С первых дней проведения СВО владельцы московских магазинов, торговых центров, автосалонов и других заведений бытовых услуг, а также столичные рестораторы регулярно отправляют в зону боевых действий гуманитарную помощь. В посылки кладут продукты, которые долго хранятся: мясные, рыбные и овощные консервы, тонны разнообразных круп от риса и гречки до перловки, макароны, а также сладости — печенье, конфеты, шоколад и многое другое. Предприниматели передают средства личной гигиены, медикаменты и сезонную одежду, среди которой можно найти куртки, сапоги и термобелье, а еще необходимые медикаменты, стройматериалы и даже военную технику, включая квадрокоптеры и целые колонны автомобилей.

Фото Натальи Феоктистовой

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