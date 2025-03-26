Москва, 26 марта, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Компания «Мегафон» завершила очередной этап модернизации сети на федеральных автотрассах России. Оператор связи ввел в эксплуатацию более 200 базовых станций на М-11 («Нева»), М-12 («Восток») и М-4 («Дон»). Это обеспечило полное LTE-покрытие на «Неве» и участке М-12 от Москвы до Казани. Кроме того, 4G теперь охватывает более 90% трассы «Дон».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Обеспечение непрерывности работы цифровых сервисов вдоль федеральных автомагистралей является одной из стратегических целей компании. Мы добились полного покрытия сетью 4G трассы М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга и М-12 от Москвы до Казани», — отметил технический директор «Мегафона» Алексей Титов.

Он добавил, что в ближайших планах оператора — запуск сети 2G/4G от Казани до Екатеринбурга. «Мы изменили подход к строительству сетей вдоль недавно построенных дорог: подключаем их одновременно с запуском в эксплуатацию новых участков, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и безопасно во время передвижения. Работы по усовершенствованию телеком-инфраструктуры играют важную роль для развития интеллектуальной транспортной системы в стране и регулированию транспортных потоков в будущем», — сказал Титов.

Инженеры «Мегафона» запустили около 140 базовых станций на самой длинной платной дороге страны — М-12 «Восток». Они отвечают за качественную голосовую связь и передачу данных на участке Москва — Казань. В результате 4G работает на всем протяжении маршрута. Средняя скорость передачи данных на этой трассе составляет 30 Мбит/с.

Открытие Северного обхода Твери помогло автомобилистам сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до шести-семи часов. «Мегафон» стал первым оператором, который организовал покрытие 4G-сигналом магистрали «Нева» еще четыре года назад. При этом новые объекты связи обеспечили интернет-соединение на скорости до 45 Мбит/с на всем протяжении обновленной М-11.

Кроме того, в преддверии летнего сезона «Мегафон» расширил покрытие сети 4G вдоль магистрали М-4 «Дон», и сейчас LTE доступно на 90% всей трассы.

Согласно Концепции развития автомобильного туризма в России, которую утвердило правительство РФ, ключевые межрегиональные маршруты концентрируются в южных регионах. Они обеспечивают основной сезонный трафик на побережье в летний период, а также туристический поток по направлению в Санкт-Петербург. Это подтверждается исследованием «Мегафона» на основе обезличенных данных — трассы «Нева», «Восток» и «Дон» наиболее активно используются россиянами, которые выбирают автопутешествия по стране.

Наиболее интенсивно с точки зрения потребления трафика росло использование VK и Rutube. Доля этих сервисов увеличилась в среднем по всем трассам на 8–9% и 4–5% соответственно по сравнению с показателями прошлого года. Также растет совокупная доля онлайн-кинотеатров (почти 4%).

Значимый прирост (53%) пользователей мобильного интернета на федеральных дорогах продемонстрировали мужчины. Больше всего новых любителей поездок оказалось в возрастной категории 46–55 лет.