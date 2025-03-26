Вашингтон, 26 марта, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Представитель администрации американского президента Дональда Трампа в частном порядке заверил своих коллег в Европе в том, что США в период его президентства не лишат ее «ядерного зонтика». Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

Global Look Press

«Представители администрации Трампа в частном порядке заверили европейцев, что президент США поддерживает НАТО, сохранит американский «ядерный зонтик» над Европой и останется приверженцем коллективной обороны», — говорится в материале NYT.

При этом, отмечают авторы статьи, взгляды действующего американского лидера довольно изменчивы, а сам североатлантический альянс, по мнению главы Белого дома, — это не более чем клуб, члены которого платят за предоставление защиты от США.

Ранее американский журнал Newsweek писал, что Трамп способен расколоть НАТО, даже если его страна не будет выходить из альянса. Как отмечал журнал, в Европе наблюдаются панические настроения из-за того, что США при Трампе могут выйти из блока.

Как считает доцент Эксетерского университета Дэвид Благден, для того чтобы не соблюдать все формальности по выходу из НАТО, глава Белого дома может просто заставить остальных членов альянса начать сомневаться в приверженности США статье 5 договора НАТО о коллективной обороне.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон больше не может субсидировать союзников по НАТО, не направляющих необходимое количество средств на оборонные нужды.

До этого Трамп назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств. Американский лидер отмечал, что в обратном случае не станет брать на себя обязательство по сохранению членства своей страны в альянсе.

Позже глава департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск поддержал предложение по выходу США из ООН и НАТО. Он также поддержал мысль о том, что Европа считает США «банкоматом».