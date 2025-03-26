Москва, 26 марта, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за весь период боёв в Курской области превысили 70 тыс. бойцов, сообщило 26 марта Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

За сутки украинские формирования потеряли более 230 военных в курском приграничье, ВС России ликвидировали танк и пункт управления БПЛА противника. В указанный период российские военнослужащие нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня Курской области.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии были поражены бойцы и техника противника в районах населённых пунктов Горналь, Гоголевка, Гуево И Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Писаревка, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

За всё время боёв в Курской области украинские формирования потеряли более 70 190 бойцов, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортёров, 2548 автомобилей, 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 122 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта потери ВСУ на данном участке превысили 260 военных. Кроме того, украинские формирования потеряли танк, три боевые бронемашины, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномёта и два пункта управления БПЛА. 24 марта подразделения противника потеряли в Курской области более 190 человек, а также три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномёта, станцию радиоэлектронной борьбы.