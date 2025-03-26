Москва, 26 марта, 2025, 15:19 — ИА Регнум. В Москве на 69-м году жизни скончался кинорежиссёр и сценарист Андрей Ермаш. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Союз кинематографистов России

«25 марта 2025 года на 69-м году ушёл из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, режиссёр игрового кино Андрей Филиппович Ермаш», — говорится в сообщении.

Гильдия режиссёров выразила соболезнования родным и близким покойного. Причина смерти не раскрывается.

Ермаш родился в 1957 году в Свердловске (нынешнее название — Екатеринбург). В 1979 году он окончил режиссёрский факультет ВГИКа, а с 1983 года стал режиссёром киностудии «Мосфильм».

В 1980-х он снял фантастический боевик «Лунная радуга», а также фантастический фильм «Конец вечности».

Андрей Ермаш был сыном бывшего руководителя советского кинематографа Филиппа Ермаша.