Москва, 26 марта, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Ход переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта внушает надежду на достижение долгосрочного прекращения огня или мирного соглашения. Об этом 26 марта заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Global Look Press

«Сегодня я смог убедиться, что Россия также заинтересована в успехе этих переговоров, поэтому есть большая надежда на достижение устойчивого и долговременного прекращения огня и заключение мирного соглашения», — сказал Сийярто после переговоров в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Сийярто также отметил, что договорённость о прекращении нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины повысила уровень безопасности Венгрии, которой угрожал Киев. По его словам, данное соглашение является национальным интересом Будапешта.

Переговоры Новака с Сийярто состоялись в Москве 26 марта. В ходе встречи были затронуты условия поставок российских нефти и газа в Венгрию, сотрудничество в атомной сфере, в частности АЭС «Пакш-2». Вице-премьер подчеркнул приверженность Москвы надёжности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы поставки в адрес партнёров оставались бесперебойными.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом киевский режим продолжил наносить удары по объектам энергетики на территории России. Так, в ночь на 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурные средства ПВО сбили два ударных дрона ВСУ, которые пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

В этот же день стало известно, что дрон ВСУ атаковал объект энергетической инфраструктуры в Брянской области, что привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. Без электроснабжения остались жители Комаричского района.

Ранее в Курской области дрон ВСУ атаковал энергообъект филиала «Россетей». Произошло каскадное отключение ряда подстанций. Без электроснабжения остались более 4 тыс. потребителей Хомутовского района.

25 марта пресс-служба Кремля опубликовала согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме. В частности, в перечень вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции и подстанции, атомные электростанции.