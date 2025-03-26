Москва, 26 марта, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Все решения по возврату на российский рынок ушедших из РФ иностранных компаний будут приниматься в индивидуальном порядке. Об этом 26 марта в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией», ― отметил глава правительства.

Мишустин добавил, что в этом вопросе власти будут руководствоваться национальными интересами. По его словам, у российских производителей будет абсолютный приоритет.

«Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам <…> Кто обладает также уникальными компетенциями в этом плане, это так же важно. И требования должны быть обязательно по локализации к инвестициям в Россию», ― пояснил премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва в закрытом формате ведёт переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. По словам главы государства, у компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, не будет каких-либо преференций. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул Путин.

Президент предупредил, что покинувшие российский рынок западные компании не смогут выкупить обратно свой бизнес в РФ за скромные деньги. Он также поручил правительству страны контролировать ситуацию и следить за подобными сделками.

Глава государства также отметил, что Москва уважает западные компании, которые сохранили на российском рынке свои технологии и персонал. Путин уточнил, что эти компании фактически продолжили работать в России под другим брендом.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил создать в России механизм защиты отечественного бизнеса в случае возвращения зарубежных компаний.

Ранее российский лидер поручил внимательно отнестись к вопросу возвращения покинувших рынок РФ западных компаний, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал.

Представитель Минфина заявил, что иностранным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.