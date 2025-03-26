Москва, 26 марта, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Власти Евросоюза пытаются «вколачивать» в головы жителей ЕС идею о том, что Россия — второсортная держава и не имеет права диктовать условия, заявили 26 марта в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Global Look Press

«Методички» гендиректората предусматривают вколачивание в «умы и сердца» европейцев идеи о том, что Россия — «второсортная держава, не имеющая права диктовать Европе свои условия», — сказано в сообщении.

В СВР также заявили, что для запугивания европейцев якобы существующей российской угрозой руководство ЕС взяло на вооружение пропагандистские приёмы Третьего рейха. По оценке руководителей службы, евробюрократы устали от собственной риторики о демократии и взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием.

По информации СВР, власти Евросоюза в ручном режиме инструктируют руководителей СМИ. В службе отметили, что власти Евросоюза хотят убедить население в исходящей от РФ «опасности», предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности.

Как передавало ИА Регнум, в феврале после начала переговоров РФ и США о мирном урегулировании конфликта на Украине европейские политики сделали целый ряд заявлений в поддержку Киева и продолжения боевых действий. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что мир на Украине гораздо опаснее, чем боевые действия. Кроме того, руководство ЕС анонсировало программу перевооружения Евросоюза объёмом 800 млрд евро.

Руководители России неоднократно заявляли, что Москва не собирается нападать на страны Европы. Президент Владимир Путин отмечал, что такие заявления делаются в ЕС для оправдания роста военных расходов. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее в марте также назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу.