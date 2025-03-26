Москва, 26 марта, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Руководство Европейского союза (ЕС) использует пропагандистские приёмы Третьего рейха для запугивания европейцев российской «угрозой». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

«Руководство ЕС взяло на вооружение пропагандистские приёмы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской «угрозой». Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды Гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов», — отметил он.

Нарышкин уточнил, что Брюссель намерен уверить европейцев в исходящей от России экзистенциальной угрозе, предупредить которую якобы можно исключительно путём разрушения российской государственности.

Как передавало ИА Регнум, 14 января генсек НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС готовиться к войне с Россией и наращивать расходы на оборону. По его утверждению, если этого не сделать, европейцам через пять лет якобы придется учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

Президент США Дональд Трамп 13 марта заявил, что он не наблюдает угрозы нападения России на какую-либо из стран НАТО.

При этом российские власти неоднократно отмечали, что РФ не несёт ни для кого угрозы. Так, президент России Владимир Путин отмечал, что заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркивал глава государства.

Более того, Путин неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Российский лидер подчёркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.