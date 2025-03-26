Москва, 26 марта, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Семь футболистов молодёжной сборной России застряли в Колумбии. Сначала вылететь из страны спортсменам помешала неисправность самолёта, а затем овербукинг.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Колумбии, где команда провела два товарищеских матча, остаются полузащитник «Велеса» Руслан Чобанов, полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, защитник «Динамо Мх» Илья Кирш, вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичёв, полузащитник «Краснодара» Данила Козлов, полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев и вратарь «Сочи» Александр Дёгтев. О том, что на их рейс продано больше билетов, чем мест в самолёте, футболисты узнали в аэропорту, сообщил «Спорт-Экспресс».

Спортсмены постараются вылететь на родину 27 марта. Из Колумбии в дружественные России страны рейсы выполняются лишь дважды в день. Один самолёт летит в Стамбул, второй — в Дубай, но в этом случае пассажирам нужна транзитная виза из-за остановки в Майами, говорится в публикации.

Накануне в молодёжной сборной России сообщили, что футболисты из-за неисправности самолёта не смогли вылететь из Кали в столицу Колумбии Боготу, откуда должны были отправиться в Москву.

Первая товарищеская встреча россиян с колумбийцами прошла 21 марта и завершилась со счётом 0:1 в пользу хозяев поля. Второй матч состоялся 23 марта и закончился ничьей 2:2.

Как сообщало ИА Регнум, футболисты сборной России продолжили серию побед, разгромив в Москве команду Замбии со счётом 5:0. Ранее они выиграли товарищеский матч против Гренады с тем же результатом 5:0. На 6 октября намечен товарищеский матч против национальной команды Ирана.