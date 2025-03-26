Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 26 марта, 2025, 14:54 — ИА Регнум. После выката самолета Ан-12 за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нового Уренгоя одного пострадавшего доставили в больницу. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ведомстве добавили, что на место происшествия оперативно прибыли три бригады скорой помощи. Медики осмотрели всех находившихся на борту, серьезных травм у них не выявили.

«Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет», ― говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

В Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что из-за инцидента аэропорт Нового Уренгоя будет закрыт до 06:00 (04:00 мск) 27 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта грузовой самолёт Ан-12, летевший из Сабетты в Новый Уренгой в ЯНАО, опрокинулся на бок при заходе на посадку. Инцидент произошел в 13:14 часов (11:14 мск). У самолета левая стойка шасси не встала на замок, что и привело к опрокидыванию.

На борту находились восемь членов экипажа, все остались живы. Опасного груза на борту воздушного судна не было, разлива топлива также не произошло.

Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыли на приём и отправку бортов. По данным онлайн-табло, 14 рейсов отменили и ещё один задержали. Как уточнили в воздушной гавани, на эвакуацию опрокинувшегося самолёта понадобится несколько часов.