Москва, 26 марта, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Ассоциация журналистов БРИКС обратилась к ЮНЕСКО в связи с убийствами ВСУ российских военкоров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова директора департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Ивана Мельникова.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Прошу Вас принять меры и оказать содействие для защиты журналистов из России и их прав в текущих условиях, обеспечить право на свободу слова, осудив убийства, их преследования и призывы к их физическому устранению на различных экстремистских ресурсах», — следует из текста обращения Мельникова к гендиректору ЮНЕСКО Одре Азуле.

Мельников, как пишет газета, в своем обращении подчеркнул, что в соответствии с Женевской конвенцией убийства журналистов недопустимы. Он призвал главу ЮНЕСКО принять меры и оказать содействие для защиты российских журналистов и их прав в текущих условиях.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта стало известно о гибели журналиста «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели. Ранения также получил корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

Представители СМИ погибли в результате ракетных ударов ВСУ в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

Через два дня, 26 марта Первый канал сообщил о гибели в Белгородской области своего военкора — Анны Прокофьевой, которая подорвалась на мине вместе со своим коллегой — оператором Дмитрием Волковым. По словам врио главы Курской области Александра Хинштейна, Волков получил серьезные ранения и был подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно госпитализируют в Курскую областную больницу.