Москва, 26 марта, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Москва заняла третью строчку в Национальном экологическом рейтинге общероссийской общественной организации «Зелёный патруль». Состояние окружающей среды столицы оценивается как благоприятное, а сводный экологический индекс города демонстрирует устойчивый рост.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Состояние атмосферного воздуха в столице улучшается, завершены основные работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутово, ежегодно запускаются новые электробусные маршруты, модернизируются электроподстанции», — сказал «Московской газете» лидер «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.

По его словам, в столице особое внимание уделяется благоустройству и реабилитации парковых зон. Так, этой зимой завершены работы в части парка «Москворецкий».

Национальный экологический рейтинг регионов России публикуется по итогам каждого сезона. Он формируется на основе природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического индексов, каждый из которых рассчитывается на основе семи индикаторов. Для его составления группа независимых экспертов присваивает или отнимает баллы за положительные или отрицательные изменения в экологической сфере региона, а окончательную оценку по 100-балльной шкале автоматически выводит специальная математическая модель. Это позволяет формировать объективную оценку, которая отражает динамику экологической ситуации.