Москва, 26 марта, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Магадан оказался в числе самых преобразившихся благодаря нацпроектам городов России, заявил 26 марта в ходе отчёта в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

Александр Крылов/РИА Новости

Он отметил, что вопросы благоустройства наиболее востребованы у граждан, поскольку именно благоустройство определяет качество жизни.

Мишустин заявил, что за последние шесть лет в России было приведено в порядок более 70 тыс. общественных пространств и территорий вокруг домов, а качество услуг повысилось для более чем 21 млн человек.

«Хорошим подспорьем в этой работе стали и гранты, предоставленные победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». — Прим. ред.). За счёт них было возведено более 900 объектов», — отметил он.

В качестве примера удачной работы по благоустройству премьер привёл Магадан.

«Посещая его, видел, как он преображается. Это все замечают. Как и набережные, парки и бульвары в небольших городах по всей стране изменяются», — сказал Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, за время реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» с 2018 по 2024 годы жилищные условия улучшили около 22 млн семей. Для них построили более 541 млн кв. метров нового жилья. Кроме того, за это время было расселено 13 млн кв. м аварийного фонда. Работа будет продолжена по программе нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

До конца 2026 года в небольших российских городах и исторических поселениях откроются ещё почти 300 современных общественных пространств. Их обустроят по итогам IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и III Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа, которые ежегодно проводятся в рамках нацпроекта.