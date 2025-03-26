Москва, 26 марта, 2025, 14:38 — ИА Регнум. В России с 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться в два этапа. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабмина за 2024 год.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учётом роста доходов Социального фонда», — отметил он.

Мишустин также добавил, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%.

Премьер напомнил, что с 1 января страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента РФ Владимира Путина была проведена дополнительная индексация исходя из инфляции в 9,5%.

Как передавало ИА Регнум, повышение социальных выплат с 1 апреля затронет почти 4,2 млн россиян. Поддержку государства получат люди с инвалидностью, граждане, потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов 18 марта рассказал, что россияне могут повысить свою пенсию с помощью контроля учёта трудового стажа. Он отметил, что это можно сделать с помощью выбора выгодного пенсионного фонда, использования срочных пенсионных выплат, а также перевода материнского капитала в накопительную пенсию (только для женщин).