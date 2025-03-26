Сборная России по футболу проведет матч с командой Ирана 6 октября
Тегеран, 26 марта, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Сборная России по футболу 6 октября проведет товарищеский матч против национальной команды Ирана. Об этом 26 марта сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж, слова которого приводит агентство Tasnim News.
По его словам, матч со сборной РФ позволит команде лучше подготовиться к предстоящему чемпионату мира.
Сборная Ирана досрочно квалифицировалась на мировое первенство после ничьей с Узбекистаном (2:2) в отборочном матче.
Сборные России и Ирана встречались между собой три раза. В 2011 году сильнее оказались иранцы (1:0), игры в 2017 и 2023 годах завершились вничью со счетом 1:1.
Сборная России 19 марта одержала победу над командой Гренады в товарищеском матче со счётом 5:0. Позже, 26 марта, российские футболисты разгромили сборную Замбии с аналогичным счетом. Эта победа стала восьмой подряд для сборной России, а общий счет в этих поединках составил 44:0.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от соревнований.