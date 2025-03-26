Тегеран, 26 марта, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Сборная России по футболу 6 октября проведет товарищеский матч против национальной команды Ирана. Об этом 26 марта сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж, слова которого приводит агентство Tasnim News.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

По его словам, матч со сборной РФ позволит команде лучше подготовиться к предстоящему чемпионату мира.

Сборная Ирана досрочно квалифицировалась на мировое первенство после ничьей с Узбекистаном (2:2) в отборочном матче.

Сборные России и Ирана встречались между собой три раза. В 2011 году сильнее оказались иранцы (1:0), игры в 2017 и 2023 годах завершились вничью со счетом 1:1.

Сборная России 19 марта одержала победу над командой Гренады в товарищеском матче со счётом 5:0. Позже, 26 марта, российские футболисты разгромили сборную Замбии с аналогичным счетом. Эта победа стала восьмой подряд для сборной России, а общий счет в этих поединках составил 44:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от соревнований.