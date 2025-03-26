Москва, 26 марта, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Киевский режим пытается вывести из себя российское руководство убийствами журналистов и добиться необдуманных демонстративных действий со стороны России. Об этом в среду, 26 марта, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в разговоре с ИА Регнум.

Станислав Красильников/РИА Новости Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаки ВСУ на представителей российских СМИ, сообщила, что киевский режим «объявил охоту» на отстаивающих правду российских военных корреспондентов. Захарова добавила, что это планомерная «работа», которую осуществляют киевские власти по зачистке информационного пространства.

«Журналисты, как правило, не являются целью в ходе конфликтов. Но сейчас, когда идут переговоры о возможном перемирии, очевидно, что украинская сторона совершенно не заинтересована в результатах этих переговоров, а в их срыве. Именно поэтому ВСУ наносят удары по инфраструктуре энергетической. Именно поэтому идет охота на журналистов», — сообщил политолог.

Это всё делается с целью вывести из себя российское руководство и заставить совершать какие-то резкие необдуманные демонстративные действия, объяснил эксперт. Он добавил, что у киевского режима не получится добиться желаемого.

«Поэтому, что бы там ни задумывали в Киеве и в Лондоне, солдаты будут продолжать движение вперед по запланированным разнарядкам и планам. Мы не забудем этого, безусловно, но действовать в том формате, которого хотели бы добиться украинские и британские, французские провокаторы, мы не будем», — заявил Данилин.

Собеседник агентства считает, что не стоит ждать какой-либо реакции от международных организаций на убийства российских журналистов. По словам политолога, еще не пришло это время, так как на Западе слишком много тех людей, которые повязаны своими прошлыми действиями, заявлениями по поводу украинского конфликта.

«В этот конфликт никто старается особо не вмешиваться. Ну, если только не заставляют вмешиваться на стороне Украины. Поэтому не думаю, что будут какие-то заявления. Ну, послушайте, вот представители МАГАТЭ хоть раз делали заявление, что это украинская сторона бьет по Запорожской АЭС? Нет. Ну о чём мы тут говорим? То есть прямо там сидят их наблюдатели и инспекторы. Прямо по ним, соответственно, стреляют из украинских «Градов», и они при этом сидят и молчат», — рассказал эксперт.

Ранее ИА Регнум передавало сообщение телеканала, что 26 марта автомобиль съёмочной группы подорвался на мине в окрестностях села Демидовка Краснояружского района, где идут тяжёлые бои. В результате военкор Анна Прокофьева погибла, а сопровождавший её оператор Дмитрий Волков был ранен.

24 марта в посёлке Михайловка в Кременском районе ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе журналист «Известий» Александр Федорчак и сотрудники телеканала «Звезда» ― оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Корреспондент телеканала Никита Гольдин был тяжёло ранен. СК возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.

Захарова заявила, что серия жестоких расправ над российскими журналистами в очередной раз явила террористическую, звериную сущность киевского режима. Она призвала мировое сообщество осудить преступления ВСУ.