Москва, 26 марта, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Использование искусственного интеллекта (ИИ) при мошеннических действиях должно считаться отягчающим обстоятельством. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2024 год.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мошенничество с использованием искусственного интеллекта, с дипфейками — это, без сомнения, отягощающее обстоятельство. И то, что делает мошенник — он входит в доверие. Поэтому наш долг — людей защитить, поддержим абсолютно все предложения в этой сфере», — отметил он.

Мишустин также уточнил, что Россия разрабатывает специальную платформу для борьбы с мошенниками, которая позволит оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера, сайты, приложения и счета. По его словам, на данной платформе будет осуществляться взаимодействие госорганов, банков и правоохранительных органов, что позволит лучше защитить россиян от мошенников.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта депутаты Государственной думы единогласно утвердили закон о мерах по борьбе с телефонным мошенничеством. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, принятые меры более эффективно решают задачи защиты россиян от мошенничества с использованием современных информационных технологий.

В частности, при снятии денег через банкомат кредитная организация обязана проверить ситуацию на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. При выявлении таких признаков банк на 48 часов должен ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тыс. рублей в сутки, а клиента ознакомить с причинами.

7 января «Известия» сообщили, что мошенники начали активно пользоваться дипфейк-звонками на телефоны россиян якобы от имени родственников и начальства. Отмечалось, что в 2024 году были зафиксированы десятки тысяч случаев такого рода атак, а в 2025 году их число может вырасти в десятки раз.