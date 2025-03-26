Москва, 26 марта, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Российские войска за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, предприятию по ремонту военной техники, а также цехам производства беспилотников. Об этом 26 марта сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 58 беспилотников Вооружённых сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 659 самолётов, 283 вертолёта, 48 462 БПЛА, 601 ЗРК, 22 499 танков и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины РСЗО, 22 987 орудий полевой артиллерии и миномётов, 33 368 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее 26 марта стало известно о нанесении удара ВС РФ беспилотниками «Герань-2» по месту запуска дронов ВСУ в районе населённого пункта Долинское Запорожской области. 24 марта российские войска поразили объекты военных аэродромов, скопления живой силы и техники противника, склады боеприпасов и места подготовки к запуску дронов ВСУ в 142 районах.