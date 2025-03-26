Москва, 26 марта, 2025, 14:51 — ИА Регнум. В Москве задержали участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова по подозрению в мошенничестве с «Пушкинской картой» на 1,3 млн рублей. Об этом 26 марта со ссылкой на источник сообщили «Известия».

Евгений Биятов/РИА Новости

Также задержана заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко.

По информации Telegram-канал Mash, Гурко является знакомой певца. Вместе с ней артист организовывал фейковые концерты, билеты на которые продавали через «Пушкинские карты». При этом выступления не проводились, а концертный зал получал переводы из бюджета.

«Компетентные органы заинтересовались певцом после того, как обратили внимание, что на его концерты с госсчета уходит подозрительно много денег», ― говорится в материале.

В итоге спецназ задержал Кадырова. Следственный комитет Москвы возбудил в отношении него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в хищениях более 1 млн рублей при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». По данным следствия, подозреваемый вступил в сговор с одним из должностных лиц киноконцертного зала «Эльдар». Затем они подали заявку от лица концертной площадки на платформу «PRO. Культура РФ» для участия их мероприятия в программе «Пушкинская карта», заключив между собой фиктивный договор.

Злоумышленники стали искать в Интернете лиц в возрасте от 14 до 22 лет, у которых имелись «Пушкинские карты» с неиспользованным лимитом денежных средств и обменивали их на меньшую сумму реальных денег. При этом с полученных «Пушкинских карт» они приобретали билеты на своё мероприятие. Всего таким образом был приобретен 321 билет на концерты, которые не проводились.

С фигурантами дела в настоящее время проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

25 апреля 2024 года Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову за злоупотребление должностными полномочиями. Она была задержана в апреле прошлого года. Её подозревали в совершении коррупционного преступления — хищении бюджетных средств по госпрограмме «Пушкинская карта» на сумму более 200 млн рублей. Ярилова занимала пост замминистра культуры с 2018 года и через четыре года покинула эту должность по собственному желанию.