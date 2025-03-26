Москва, 26 марта, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста после гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Об этом 26 марта сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Социальные сети Анна Прокофьева

«По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 и ст. 144 УК РФ («Террористический акт; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и лиц из числа украинских бойцов, которые причастны к совершению преступления.

О гибели Прокофьевой 26 марта сообщил Первый канал. Трагедия произошла в окрестностях села Демидовка Краснояружского района Белгородской области, где идут тяжёлые бои.

Автомобиль съёмочной группы подорвался на мине. По информации канала, в результате киевской агрессии пострадал и оператор — Дмитрий Волков. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что Волков получил серьёзные ранения и был подключён к аппарату ИВЛ, его экстренно госпитализируют в Курскую областную больницу.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования семье военкора, которая погибла, выполняя профессиональный долг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские журналисты гибнут по вине террористического киевского режима, который также уничтожает правовые принципы их защиты.

Это уже второй за неделю инцидент с атакой ВСУ на российских журналистов. 24 марта стало известно о гибели журналиста «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели. Журналисты погибли в результате ракетных ударов в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики. По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями поселка Михайловка в ЛНР возбуждено уголовное дело.