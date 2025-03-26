Сочи, Краснодарский край, 26 марта, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Полицейские задержали 52-летнего мужчину, который устроил стрельбу в одном из магазинов в Сочи, в результате которой один человек погиб и один получил ранения. Об этом 26 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Волк отметила, что наряд ДПС по горячим следам обнаружил машину, на которой подозреваемый пытался скрыться. Далее сотрудники стали изучать всевозможные пути отхода потенциального преступника и спустя время обнаружили его на территории, прилегающей к озеру Волковское.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Мужчина доставлен в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — написала она в Telegram-канале.

По версии следствия, подозреваемый, будучи пьяным, въехал на автомобиле в помещение магазина, где находился его знакомый, задолжавший ему деньги. Подозреваемый выстрелил в мужчину не менее пяти раз. Предположительно, огонь велся из ружья. Пострадавший получил огнестрельное ранение, ему удалось убежать и обратиться за медицинской помощью. Однако в ходе беспорядочной стрельбы смертельное ранение получила 43-летняя управляющая магазином, она скончалась на месте.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта в подмосковном городе Балашиха неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома. Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Ольгино-парк» в микрорайоне Железнодорожный. По данным Telegram-каналов, стрелок ждал у подъезда, а когда оттуда вышел мужчина, открыл по нему стрельбу. В этот момент из стоявшего рядом автомобиля выбежал «охранник пострадавшего» и начал стрелять в нападавшего. Раненого мужчину госпитализировали. По предварительной информации, нападавшим оказался военнослужащий, мотивы его поведения выясняются.