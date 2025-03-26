В Сочи задержали мужчину, устроившего в магазине стрельбу
Сочи, Краснодарский край, 26 марта, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Полицейские задержали 52-летнего мужчину, который устроил стрельбу в одном из магазинов в Сочи, в результате которой один человек погиб и один получил ранения. Об этом 26 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк отметила, что наряд ДПС по горячим следам обнаружил машину, на которой подозреваемый пытался скрыться. Далее сотрудники стали изучать всевозможные пути отхода потенциального преступника и спустя время обнаружили его на территории, прилегающей к озеру Волковское.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Мужчина доставлен в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — написала она в Telegram-канале.
По версии следствия, подозреваемый, будучи пьяным, въехал на автомобиле в помещение магазина, где находился его знакомый, задолжавший ему деньги. Подозреваемый выстрелил в мужчину не менее пяти раз. Предположительно, огонь велся из ружья. Пострадавший получил огнестрельное ранение, ему удалось убежать и обратиться за медицинской помощью. Однако в ходе беспорядочной стрельбы смертельное ранение получила 43-летняя управляющая магазином, она скончалась на месте.
Как передавало ИА Регнум, 26 марта в подмосковном городе Балашиха неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дома. Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Ольгино-парк» в микрорайоне Железнодорожный. По данным Telegram-каналов, стрелок ждал у подъезда, а когда оттуда вышел мужчина, открыл по нему стрельбу. В этот момент из стоявшего рядом автомобиля выбежал «охранник пострадавшего» и начал стрелять в нападавшего. Раненого мужчину госпитализировали. По предварительной информации, нападавшим оказался военнослужащий, мотивы его поведения выясняются.