Мелитополь, 26 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по месту запуска дронов ВСУ в районе населённого пункта Долинское Запорожской области. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Belkin Alexey/Global Look Press

Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры. На них видны моменты поражения назначенных целей.

«Наблюдается возгорание позиции», — отмечено в титрах к видео.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в военном ведомстве сообщили, что российские войска в зоне проведения спецоперации поразили объекты военных аэродромов, скопления живой силы и техники противника, склады боеприпасов и места подготовки к запуску дронов ВСУ в 142 районах.

С 15 по 21 марта подразделения ВС России нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ. В результате ударов была поражена инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских вооружённых формирований.

В ночь на 26 марта средства ПВО перехватили и уничтожили девять дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями, а также над Чёрным морем. Всего за время проведения специальной военной операции было уничтожено 48 462 беспилотника противника.