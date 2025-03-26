Москва, 26 марта, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Проблемы с оплатой через систему быстрых платежей (СБП) связаны со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК), работа сервиса восстанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Центра мониторинга и управления связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Проблема была связана со сбоем на инфраструктуре НСПК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первые сообщения о проблемах с использованием СБП стали поступать в 10:00 мск. Уже с 11:30 мск начался процесс восстановления работы сервиса.

Ранее Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором СБП, подтвердила РБК сбой в системе. По их словам, другие сервисы и НСПК работают штатно.

Как передавало ИА Регнум, ранее масштабный сбой в работе СБП фиксировал сервис Downdetector в период с 14 по 15 февраля 2025 г.

Чаще всего неполадки были у пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской области, Калмыкии и Нижегородской области. Специалисты пояснили, что наблюдались трудности с обработкой операций в СБП.