Москва, 26 марта, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Российская экономика растет темпами, вдвое превышающими среднемировые. Об этом 26 марта в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Михаил Мишустин

«Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, превышающими среднемировые. Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 4,1%. Это в разы больше, чем в среднем у развитых стран», ― уточнил глава правительства.

Мишустин также отметил, что при этом рост европейской экономики отечественный превысил в шесть раз. По его словам, в ряде этих стран уже наблюдается рецессия. Так, всё это время сокращается экономика Германии.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2024 года российский ВВП впервые превысил отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое. Как пояснил Мишустин, основным фактором такого экономического роста стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский. По его словам, за год вложения в основной капитал выросли почти на 7,5%.

Согласно данным национальных статистических служб, Россия по итогам 2024 года вошла в тройку лидеров по темпам роста экономики в «Большой двадцатке». Страна второй год подряд увеличивает свою экономику на 4,1%.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 13 марта заявил, что Москва прекрасно адаптировалась к западным санкциям, на фоне введённых ограничений экономика страны продолжает расти.

Президент России Владимир Путин 7 февраля заявил, что в России темпы экономического роста превысили показатели США и других развитых стран. По итогам 2024 года российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%. Этот показатель на 0,2% выше, чем был в официальном прогнозе.

Ранее глава государства заявил, что в России наблюдается стабильная и устойчивая ситуация с экономикой, которая развивается. Путин отметил, что в 2025 году в РФ ожидается рост экономики 2-2,5%, добавив, что это будет «мягкой посадкой» для сохранения макроэкономических показателей.