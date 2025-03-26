Москва, 26 марта, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в праздновании 9 Мая в Москве. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Global Look Press Президент Кубы Мигель Диас-Канель

«Активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Диас-Канеля. Ценим, что он принял приглашение президента Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы», — отметил дипломат.

Лавров также добавил, что визит Диас-Канеля в Москву будет практически совпадать с другой юбилейной датой — 65-летием восстановления двусторонних дипломатических отношений между странами.

Отношения между СССР и Кубой были восстановлены в 1960 году, когда в результате революции к власти там пришёл Фидель Кастро.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров стран — участниц содружества на торжества по случаю 80-летия Победы СССР над нацистской Германией, которые пройдут 9 мая 2025 года в Москве.

21 января Путин также пригласил на парад Победы на Красной площади председателя КНР Си Цзиньпина. Китайская сторона также пригласила российского лидера в Китай 3 сентября на мероприятия, посвященные 80-летию Победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

Кроме того, 9 мая в Москву приедет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Премьер-министр Индии Нарендра Моди тоже планирует посетить парад на Красной площади.