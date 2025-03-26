Москва, 26 марта, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Каскадное отключение ряда подстанций произошло в Курской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Дрон ВСУ, уточнили в ведомстве, атаковал энергообъект «Россетей» днём 25 марта. Это привело к каскадному отключению подстанций и оставило без электроэнергии свыше 4 тыс. потребителей в Хомутовском районе.

Позже, 26 марта в 04:45 мск другой украинский беспилотник атаковал энергообъект в Брянской области. В результате произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

Кроме того, ночью 26 марта российские военные перехватили два украинских ударных беспилотника в районе мыса Тарханкут в Крыму. Их целью было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Эти атаки были совершены после публичного заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о принятии договорённостей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, которые были достигнуты в ходе переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта.

«Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта», — констатировали в Минобороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 26 марта, что киевский режим продолжает атаки на российские энергообъекты, подтверждая свою недоговороспособность. По его словам, Москва отдаёт себе отчёт в этом свойстве Украины, но всё же считает, что мораторий на нанесение ударов по украинской энергосистеме должен соблюдаться.

Он напомнил, что временный мораторий, согласованный с американской стороной, действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта. Вооружённые силы России, добавил Песков, исполняют приказ о моратории, отданный президентом Владимиром Путиным.