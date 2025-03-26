Кишинёв, 26 марта, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Молдавский оппозиционный блок «Победа» выразил протест в связи с недавним задержанием в аэропорту Кишинёва главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом говорится в заявлении блока, опубликованном в его Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Евгения Гуцул

«Блок «Победа» выражает протест против задержания башкана Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинёва. Блок рассматривает это как грубое нарушение демократических норм. Мы не допустим, чтобы власть превращала страну в территорию произвола», — следует из заявления оппозиции.

Более того, оппозиция заявила, что «задерживать демократически избранного башкана — значит переступать черту» и продемонстрировать неуважение к закону, к автономии Гагаузии и к самой идее свободных выборов.

«Подобные действия — часть общей кампании давления режима: обыски, слежка, ограничение передвижения. Всё это делается с одной целью — запугать, изолировать, заставить замолчать несогласных», — подчеркивает «Победа» в своем заявлении.

25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали главу Гагаузии на 72 часа. В связи с инцидентом глава народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов объявил, что 26 марта будет созвано внеочередное заседание.

Как передавало ИА Регнум, Гуцул из аэропорта увезли на спецмашине Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В центр Гуцул завели через запасной вход, а у здания собрались ее сторонники, в том числе депутаты от блока «Победа» и представители оппозиционных партий. Об этом позднее сообщила пресс-служба главы Гагаузии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя происходящее, заявил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют конкуренцию.

26 марта в НЦБК всё же объяснили причину задержания, связав это с новыми обстоятельствами в возбужденном против политика в 2023 году уголовном деле.