В Пятигорске задержали банду подростков, которая насмерть забила парня
В Пятигорске задержали всех участников банды подростков, забивших насмерть местного жителя
Пятигорск, Ставропольский край, 26 марта, 2025, 13:30 — ИА Регнум. В Пятигорске задержали всех причастных к жестокому убийству 20-летнего местного жителя Егора Ч., которого до смерти забили и задушили члены банды подростков. Все задержанные оказались несовершеннолетними. Сейчас с подростками работают следователи, которые установят причастность и степень вины каждого фигуранта. Об этом ИА Регнум рассказала мать погибшего Оксана. Также женщина сообщила, что родители участников банды пытались спрятать своих детей от следствия.
Вечером 19 марта в Парке культуры и отдыха имени Кирова в Пятигорске нашли тело избитого до смерти местного жителя 20-летнего Егора Ч. Всё тело молодого человека покрывали синяки и раны, голова парня была пробита, сломан нос. Рядом с телом лежала окровавленная деревянная дубина. На теле молодого человека маркером была нанесена оскорбительная надпись.
За неделю до убийства Егора семья уже пережила трагедию. Старший брат Егора 23-летний Захар сражался на передовой в зоне проведения СВО. Мужчина погиб в бою, семья только недавно похоронила старшего сына.
За несколько минут до смерти парень успел позвонить матери. В трубке было слышно, как парень умолял не убивать его под смех и веселые крики толпы. Мать Егора Оксана Николаевна срочно побежала в парк, но было уже поздно. Женщина обнаружила тело сына без признаков жизни. Вскоре местные полицейские установили и задержали причастного к убийству. Им оказался 14-летний школьник Сергей В. (имя изменено)
Родители Егора возмутились, что всю вину пытаются повесить на одного 14-летнего парня, а других причастных к убийству не задерживают. Оксана записала видеообращение к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование убийства её сына на контроль.
Утром 26 марта СК России сообщил, что жестокое убийство 20-летнего парня в Пятигорске взято на контроль в центральном аппарате СК России. В считанные часы все причастные к убийству лица были установлены и оперативно задержаны.
«Только что разговаривала с нашим адвокатом, он сказал, что все, кто убивал Егора, задержаны. Все они несовершеннолетние, это банда подростков. Знаю, что родители пытались спрятать этих ребят. Кого-то повезли в Грузию, кого-то в другие города. Но как только Бастрыкин взял дело на контроль — наши местные оперативники быстро всех нашли и задержали, вернули обратно в Пятигорск. Сейчас с ними работают следователи, которые будут устанавливать степень причастности каждого из них к убийству моего сына Егора», — рассказала ИА Регнум мать погибшего Оксана.
В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве 105 УК РФ в отношении 14-летнего подростка Сергея В. (имя изменено). Семья погибшего мальчика требует у следствия переквалифицировать дело на статью об убийстве группой лиц и привлечь к ответственности всех причастных к жестокой расправе над 20-летним Егором.