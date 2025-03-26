Пятигорск, Ставропольский край, 26 марта, 2025, 13:30 — ИА Регнум. В Пятигорске задержали всех причастных к жестокому убийству 20-летнего местного жителя Егора Ч., которого до смерти забили и задушили члены банды подростков. Все задержанные оказались несовершеннолетними. Сейчас с подростками работают следователи, которые установят причастность и степень вины каждого фигуранта. Об этом ИА Регнум рассказала мать погибшего Оксана. Также женщина сообщила, что родители участников банды пытались спрятать своих детей от следствия.

фото предоставлено семьей Егор

Вечером 19 марта в Парке культуры и отдыха имени Кирова в Пятигорске нашли тело избитого до смерти местного жителя 20-летнего Егора Ч. Всё тело молодого человека покрывали синяки и раны, голова парня была пробита, сломан нос. Рядом с телом лежала окровавленная деревянная дубина. На теле молодого человека маркером была нанесена оскорбительная надпись.

За неделю до убийства Егора семья уже пережила трагедию. Старший брат Егора 23-летний Захар сражался на передовой в зоне проведения СВО. Мужчина погиб в бою, семья только недавно похоронила старшего сына.

фото предоставлено семьей

За несколько минут до смерти парень успел позвонить матери. В трубке было слышно, как парень умолял не убивать его под смех и веселые крики толпы. Мать Егора Оксана Николаевна срочно побежала в парк, но было уже поздно. Женщина обнаружила тело сына без признаков жизни. Вскоре местные полицейские установили и задержали причастного к убийству. Им оказался 14-летний школьник Сергей В. (имя изменено)

Родители Егора возмутились, что всю вину пытаются повесить на одного 14-летнего парня, а других причастных к убийству не задерживают. Оксана записала видеообращение к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование убийства её сына на контроль.

Утром 26 марта СК России сообщил, что жестокое убийство 20-летнего парня в Пятигорске взято на контроль в центральном аппарате СК России. В считанные часы все причастные к убийству лица были установлены и оперативно задержаны.

фото предоставлено семьей Братья Егор и Захар, погибший на СВО

«Только что разговаривала с нашим адвокатом, он сказал, что все, кто убивал Егора, задержаны. Все они несовершеннолетние, это банда подростков. Знаю, что родители пытались спрятать этих ребят. Кого-то повезли в Грузию, кого-то в другие города. Но как только Бастрыкин взял дело на контроль — наши местные оперативники быстро всех нашли и задержали, вернули обратно в Пятигорск. Сейчас с ними работают следователи, которые будут устанавливать степень причастности каждого из них к убийству моего сына Егора», — рассказала ИА Регнум мать погибшего Оксана.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве 105 УК РФ в отношении 14-летнего подростка Сергея В. (имя изменено). Семья погибшего мальчика требует у следствия переквалифицировать дело на статью об убийстве группой лиц и привлечь к ответственности всех причастных к жестокой расправе над 20-летним Егором.