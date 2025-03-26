Москва, 26 марта, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил площадку для участия людей в благотворительных и социально значимых проектах. Площадка, созданная в рамках проекта «Вместе для других», заработала на сайте в разделе «Добрые дела» charity. stoloto.ru и функционирует как фандрайзинговая платформа. Любой посетитель площадки может сделать пожертвование и поддержать подопечных благотворительных фондов.

ИА REGNUM Благотворительность

Как ожидают в «Столото», платформа поможет привлечь внимание аудитории к социально значимым проектам, которые прошли отбор и получили оценку надежности, и внести свой вклад в их реализацию. Сайт stoloto.ru в среднем посещают свыше 3,8 млн пользователей в месяц.

«Исторически лотереи создавались как форма благотворительности. «Столото» продолжает придерживаться этих принципов и, помимо целевых отчислений в бюджет РФ, в рамках корпоративной социальной ответственности из собственных средств системно оказывает поддержку более чем 25 российским спортивным и благотворительным проектам различного масштаба», — рассказала директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

На фандрайзинговой платформе представлены благотворительные проекты, направленные на помощь детям, людям пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями здоровья, и проект по развитию инклюзивного спорта. Претендовать на размещение на фандрайзинговой платформе могут проекты, которые вошли в шорт-лист ежегодного конкурса грантов от «Столото», но не стали победителями. Размещенным на платформе проектам дается шанс получить поддержку от аудитории «Столото».

«Столото» проводит конкурс грантов с 2021 года два раза в год. В рамках конкурса грантов для учреждений, фондов, общественных организаций и объединений, зарегистрированных на территории РФ, помощь получили уже 27 социальных проектов. На конкурсе отбираются четыре победителя, а проекты, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие победителями, будут рекомендоваться к размещению на фандрайзинговой платформе.

Сейчас на платформе представлены проект «Посттравматическая реабилитация детей и подростков» благотворительного фонда «1Помогает», проект «Продукты на каждый день» благотворительного фонда «Старость в радость», проект «Марафон для каждого» благотворительного фонда «Больше, чем можешь», а также благотворительный фонд «Онкологика», который проводит сбор средств для онкопациентов по всей стране.