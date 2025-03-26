Брянск, 26 марта, 2025, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины с применением беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в Брянской области, что привело к отключению высоковольтной линии электропередачи. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«26 марта около 4.45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

В результате атаки со стороны киевского режима жители Комаричского района остались без электроснабжения, добавили в Минобороны.

Новость дополняется.