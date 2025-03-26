Москва, 26 марта, 2025, 13:18 — ИА Регнум. По итогам 2024 года российский ВВП впервые превысил отметку в 200 трлн рублей. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабмина за год.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Наш ВВП по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020-го практически вдвое», — отметил он.

Мишустин подчеркнул, что основным фактором такого экономического роста стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский. По его словам, за год вложения в основной капитал выросли почти на 7,5%.

«Такой успех, в первую очередь, заслуга наших граждан, трудовых коллективов многих отечественных компаний», — добавил премьер-министр.

Глава правительства также отметил, что такой результат был достигнут за счёт точного выполнения исполнительной властью поручений президента РФ, скоординированной работы правительства и Центрального банка, а также благодаря усилиям парламентариев.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 февраля заявил, что в России темпы экономического роста превысили показатели США и других развитых стран. По итогам 2024 года российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%. Этот показатель на 0,2% выше, чем был в официальном прогнозе.

В феврале в России также был зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди стран G20. Доля нетрудоустроенного населения в прошлом году в РФ оказалась на уровне 2,3%, что является минимальным значением за всё время статистических наблюдений.