В Москве открыли дело о наследстве актрисы Анастасии Заворотнюк
Москва, 26 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. В Москве открыли дело о наследстве после смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщило «РИА Новости».
Нотариус Марина Щирская пояснила, что родственники актрисы могут претендовать на ее недвижимость, ценные бумаги и средства на банковских счетах, а также интеллектуальные права, ювелирные украшения и домашних животных.
Других подробностей о наследственном деле не сообщается.
Как сообщало ИА Регнум, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла в 53 года. Она скончалась в ночь на 30 мая 2024 года. С 2018 года актриса боролась с серьёзной опухолью головного мозга, глиобластомой. Её лечили как российские, так и израильские специалисты.
В конце лета 2019 года Заворотнюк перестала появляться на публике и прекратила актёрскую карьеру. Состояние актрисы ухудшилось в последние две недели перед смертью.
Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве на аллее деятелей искусств рядом с могилами народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.
Наибольшую популярность актрисе принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (2004–2008 гг). Среди её работ в кино выделяют фильмы «Страсти по Бумбарашу» (2002 год), «Код апокалипсиса» (2007 год), «Шекспиру и не снилось» (2007 год) и сериал «Аманда О» (2010 год). Актриса также была ведущей программ «Танцы со звёздами» и «Танцы на льду».