Москва, 26 марта, 2025, 13:14 — ИА Регнум. В Москве открыли дело о наследстве после смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщило «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ Анастасия Заворотнюк

Нотариус Марина Щирская пояснила, что родственники актрисы могут претендовать на ее недвижимость, ценные бумаги и средства на банковских счетах, а также интеллектуальные права, ювелирные украшения и домашних животных.

Других подробностей о наследственном деле не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла в 53 года. Она скончалась в ночь на 30 мая 2024 года. С 2018 года актриса боролась с серьёзной опухолью головного мозга, глиобластомой. Её лечили как российские, так и израильские специалисты.

В конце лета 2019 года Заворотнюк перестала появляться на публике и прекратила актёрскую карьеру. Состояние актрисы ухудшилось в последние две недели перед смертью.

Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве на аллее деятелей искусств рядом с могилами народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Наибольшую популярность актрисе принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (2004–2008 гг). Среди её работ в кино выделяют фильмы «Страсти по Бумбарашу» (2002 год), «Код апокалипсиса» (2007 год), «Шекспиру и не снилось» (2007 год) и сериал «Аманда О» (2010 год). Актриса также была ведущей программ «Танцы со звёздами» и «Танцы на льду».