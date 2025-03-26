Москва, 26 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Несмотря на публичные заявления руководителей киевского режима, ВСУ продолжили нанесение ударов по энергоинфраструктуре РФ. Об этом 26 марта заявили в Минобороны России.

Тарас Литвиненко/РИА Новости

В ведомстве отметили, что в ночь на 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурные средства ПВО сбили два ударных дрона ВСУ, которые пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Ещё одна атака была осуществлена в Брянской области.

«26 марта около 4:45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе», — сказано в сообщении.

Кроме того, накануне, 25 марта, в Курской области дрон ВСУ атаковал энергообъект филиала «Россетей». Произошло каскадное отключение ряда подстанций. Без электроснабжения остались более 4 тыс. потребителей Хомутовского района области.

«Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта», — подчеркнули в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. Позднее украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области, нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области, пытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае и газораспределительную станцию под Белгородом. Кроме того, 25 марта военное ведомство проинформировало о попытках атак на энергообъекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму.

В Минобороны подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима.

25 марта пресс-служба Кремля опубликовала согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме. В перечень вошли, в частности, нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции и подстанции, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций. Мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта и по взаимной договорённости может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.