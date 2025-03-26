Москва, 26 марта, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Российский серебряный призёр Паралимпийских игр в Токио Александр Работницкий погиб в зоне спецоперации в возрасте 31 года. Об этом сообщила Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ВФСЛсИН) на своём сайте.

Валерий Мельников/РИА Новости Александр Работницкий

«В ходе специальной военной операции погиб Александр Работницкий — заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр Паралимпийских игр в Токио. Саша отстаивал честь России на различных международных соревнованиях, становясь победителем и призёром. Его боевой дух не позволил оставаться в стороне, он принял решение пойти добровольцем и встать в ряды СВО, защищая свою Родину», — говорится в публикации.

На сайте также уточняется, что спортсмен погиб 23 марта.

В 2021 году Работницкий завоевал серебро Паралимпийских игр в беге на 1500 метров в классе T20.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в пресс-службе новочебоксарского хоккейного клуба «Сокол» сообщили о гибели в зоне спецоперации их экс-игрока Евгения Константинова. Уточнялось, что он погиб 21 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в Курской области. Клуб выразил соболезнования родным и близким погибшего. В сезонах 2009–2015 годов Константинов выступал за команду «Сокол-99» в первенстве России среди юношей региона Поволжье.