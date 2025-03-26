Москва, 26 марта, 2025, 12:55 — ИА Регнум. В ходе переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде стороны пришли к выводу, что Черноморская инициатива может быть возрождена при некоторых условиях, и российская сторона рассчитывает, что в этот раз они будут более справедливыми. Об этом в ходе брифинга 26 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press

«Что касается Черноморской зерновой инициативы, то, как указано в документе, который опубликован на нашем сайте, она может быть активизирована, активирована после выполнения ряда условий. Фактически это те же условия, которые включала в себя Черноморская инициатива при гарантии господина (генерального секретаря ООН Антониу. — Прим. ред.) Гутерриша», — сказал официальный спикер Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта на сайте Кремля был опубликован перечень энергообъектов, попадающих под мораторий на удары. В него вошли нефтеперерабатывающие заводы, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций, трубопроводы, хранилища для нефти и газа, насосные станции, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределительные устройства.

Соответствующая договорённость будет действовать с 18 марта в течение 30 дней и может быть продлено по взаимному согласию РФ и Украины. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

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