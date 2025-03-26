Москва, 26 марта, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Показатель младенческой смертности в стране на данный момент самый низкий за всю историю России и СССР. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные специалисты в нужный момент оказали соответствующую помощь и, что самое главное, подарили возможность жить», — сказал Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

По его словам, большинство новорожденных сейчас подвергаются процедуре комплексного неонатального скрининга. Премьер-министр отметил, что в последние два года обследования проводятся не на пять, а на сорок патологий.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в России наблюдается минимальная младенческая смертность — четыре случая на тысячу родившихся живыми. Российский лидер заявил, что за последние годы многое сделано для охраны материнства и детства. Он выделил создание системы современных перинатальных центров из 175 учреждений по всей стране.

Путин подчеркнул, что наращивание независимости российского здравоохранения является вопросом национальной безопасности государства. Также президент заявил, что продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет.

В декабре 2023 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что смертность детей до 17 лет снизилась на 23%.