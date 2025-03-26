Москва, 26 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с предложением президента США Дональда Трампа о введении взаимного моратория на удары по энергообъектам РФ и Украины в ходе разговора глав государств 18 марта, поэтому и срок моратория исчисляется с этой даты, сообщил 26 марта журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Так он ответил на вопрос, имеет ли Россия право в любой момент выйти из договорённости с учётом того, что ВСУ после 18 марта нанесли целый ряд ударов по энергетическим объектам в России.

«Временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта. Именно 18 марта был телефонный разговор двух президентов, президента Путина и президента Трампа. Президент Трамп предложил объявить такой мораторий, и Путин согласился — мораторий на нанесение ударов по энергосистеме», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что приказ Путина о приостановке ударов действует и исполняется Вооружёнными силами.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта пресс-служба Кремля опубликовала согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме. В перечень вошли, в частности, нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции и подстанции, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

В сообщении отмечалось, что мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта и по взаимной договорённости может быть продлён, при этом в случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

18 марта Путин и Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. Позднее украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области, нанесли удар по электроподстанции в Пологах Запорожской области, пытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае и газораспределительную станцию под Белгородом. Кроме того, 25 марта военное ведомство проинформировало о попытках атак на энергообъекты в Краснодарском крае, ЛНР и Крыму.

В Минобороны подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для гарантов соблюдения любых соглашений. Песков сообщил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима. Он добавил, что Вашингтон имеет возможность отслеживать ситуацию с нанесением ВСУ ударов по энергетическим объектам в России и делать соответствующие выводы.