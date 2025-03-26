Москва, 26 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Украина продолжает атаки на российские энергообъекты, подтверждая недоговороспособность киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Diego Herrera/Global Look Press

«Попытки нанесения ударов были на этих днях. Они были, они хорошо известны. Мы публиковали эту информацию», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, есть ли признаки отказа Киева от атак.

По его словам, Москва отдаёт себе отчёт в том, что Киев неоднократно продемонстрировал недоговороспособность, но всё же считает, что мораторий на нанесение ударов по энергосистеме Украины должен соблюдаться.

Песков пояснил, что это хорошее продвижение вперёд благодаря конструктивным отношениям, сложившимся в ходе контактов с американской стороной, поэтому нужно дальше идти этим путём.

Он напомнил, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта. Соответствующий перечень из пяти пунктов приведён в документе, согласованном с американской стороной.

«Могу лишь повторить то, что я говорил позавчера и вчера, приказ [президента России Владимира] Путина относительно моратория действует и исполняется нашими вооружёнными силами», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Путин в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам на Украине и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени российские военные запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским военным комплексом, но обезвредили их для выполнения распоряжения.

Однако Киев на ответный шаг не пошёл. Удары по российским энергообъектам продолжились, притом что глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с Трампом и указал, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты. Так, ВСУ уже ночью 19 марта нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте.