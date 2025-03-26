Москва, 26 марта, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования семье военкора Первого канала Анны Прокофьевой, которая, выполняя профессиональный долг, вместе со своим коллегой — оператором Дмитрием Волковым — подорвалась на мине в Белгородской области.

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«Еще одна потеря у журналистов. Первый канал. Анна Прокофьева. Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Мы соболезнуем, в первую очередь, родным Анны и всему коллективу Первого канала», — сказал Песков журналистам в ходе ежедневного брифинга.

Прокофьевой было 35 лет. С началом спецоперации журналистка занималась сбором средств, закупкой и отправкой на фронт помощи для бойцов. На «Первом канале» она делала репортажи с 2023 года, до этого работала в испанской редакции медиагруппы «Россия сегодня». О ее гибели в среду, 26 марта сообщил Первый канал. Трагедия произошла в окрестностях села Демидовка Краснояружского района, где идут тяжелые бои. Автомобиль съемочной группы подорвался на мине. По информации канала, также получил ранение оператор — Дмитрий Волков.

По словам врио главы Курской области Александра Хинштейна, Волков получил серьезные ранения и был подключен к аппарату ИВЛ, его экстренно госпитализируют в Курскую областную больницу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские журналисты гибнут по вине террористического киевского режима, который также уничтожает правовые принципы их защиты. По словам дипломата, столь массово журналисты могли бы погибать в условиях стихийного бедствия. Это уже второй за неделю инцидент с атакой ВСУ на российских журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта стало известно о гибели журналиста «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съёмочной группы Александра Сиркели. Журналисты погибли в результате ракетных ударов в зоне спецоперации на территории Луганской Народной Республики. По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями поселка Михайловка в ЛНР возбуждено уголовное дело.

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против убийств и ранений журналистов и надеется, что все случаи будут тщательно расследованы.

Российские дипломаты на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос о произошедшей трагедии. В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступления ВСУ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал подлой атаку ВСУ и отметил, что киевский режим ждет неминуемое возмездие.