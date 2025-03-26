С 2007 года в России выдали 14,5 млн сертификатов на маткапитал
Москва, 26 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 2007 года в РФ было выдано около 14,5 млн сертификатов на материнский капитал. Соответствующее заявление политик сделал 26 марта.
«С момента введения президентом этого механизма уже выдано около 14,5 млн сертификатов. Продлили программу маткапитала до 2030 года включительно», — заявил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Глава правительства также напомнил, что маткапитал уже шестой год предоставляется при рождении первенца, а с 2022 года выплаты индексируются по фактической инфляции. Также, по словам политика, ширится круг возможного применения выплат.
Как передавало ИА Регнум, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.
Документ предполагает внесение изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Предполагается, что с 2027 по 2030 год право на маткапитал получат около 5 млн семей. Из федерального бюджета на выплаты в этот период выделят 2,776 трлн рублей.
С 1 февраля размер материнского капитала в России увеличили на 9,5%. Его максимальная сумма составляет 912 тыс. рублей. Повышение провели в соответствии с поручением Путина.
В декабре 2024 года президент призвал стимулировать семьи к рождению трёх и более детей. В январе 2025 года он заявил о необходимости создавать максимально комфортные условия для многодетных семей.