Москва, 26 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 2007 года в РФ было выдано около 14,5 млн сертификатов на материнский капитал. Соответствующее заявление политик сделал 26 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«С момента введения президентом этого механизма уже выдано около 14,5 млн сертификатов. Продлили программу маткапитала до 2030 года включительно», — заявил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Глава правительства также напомнил, что маткапитал уже шестой год предоставляется при рождении первенца, а с 2022 года выплаты индексируются по фактической инфляции. Также, по словам политика, ширится круг возможного применения выплат.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.

Документ предполагает внесение изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Предполагается, что с 2027 по 2030 год право на маткапитал получат около 5 млн семей. Из федерального бюджета на выплаты в этот период выделят 2,776 трлн рублей.

С 1 февраля размер материнского капитала в России увеличили на 9,5%. Его максимальная сумма составляет 912 тыс. рублей. Повышение провели в соответствии с поручением Путина.

В декабре 2024 года президент призвал стимулировать семьи к рождению трёх и более детей. В январе 2025 года он заявил о необходимости создавать максимально комфортные условия для многодетных семей.