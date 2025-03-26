* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ростов-на-Дону, 26 марта, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 23 участникам нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приговорил их к длительным срокам тюремного заключения. Заседание состоялось 26 марта.

Эрик Романенко/ТАСС

«Суд постановил признать 23 подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на сроки от 13 до 23 лет», ― зачитал приговор судья.

Уголовное дело поступило в суд в мае 2023 года. Фигурантами по нему проходили 24 боевика «Азова» ― девять женщин и 15 мужчин. Один подсудимый умер, производство по нему было прекращено. Приговор 11 подсудимым суд вынес заочно, еще 11 обвиняемым ― очно. Отбывать срок они будут в колониях строгого режима.

Большинство фигурантов не признали вину, часть признала частично, подтвердив свое участие в нацбатальоне.

Подсудимым вменялись статьи о насильственном захвате власти и организации деятельности террористической организации и участие в ней. Также часть подсудимых обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Все они были взяты в плен или задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий в период с марта по май 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорил трех боевиков «Азова» к длительным срокам заключения в тюрьмах строгого режима, они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением. На скамье подсудимых оказались военнослужащие национальной гвардии Украины Сергей Будыков, Андрей Токарь и Герман Матюшин. Они получили 22 года два месяца и 22 года четыре месяца лишения свободы соответственно.

Осужденные в период с 17 по 25 марта 2022 года в Мариуполе, исполняя незаконный приказ командования ВСУ, выстрелили из гаубицы калибра 122 мм не менее 40 раз по населенному пункту Старый Крым в ДНР, где проживали мирные жители.

25 декабря суд в ДНР заочно приговорил главаря «Азова» подполковника Дениса Прокопенко к 24 годам колонии строгого режима. Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Прокопенко, находясь на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, отдал подчинённым — Льву Кашперскому, Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину — приказ об обстреле из артиллерийских орудий жилых домов в посёлке городского типа.