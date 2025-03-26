Москва, 26 марта, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Участникам спецоперации обеспечено приоритетное право на медицинскую помощь и образование. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Государственной думе.

Сергей Тарасов/РИА Новости

Он отметил, что в 2024 году для ветеранов боевых действий упростили получение ежемесячной выплаты. После получения соответствующего удостоверения выплату назначают автоматически, без дополнительных заявлений.

«Обеспечили для участников специальной военной операции приоритетное право на медицинскую помощь, образование, на переобучение и повышение квалификации», — сказал Мишустин.

Правительство в короткие сроки отработает новые инициативы по поддержке участников СВО, с которыми недавно выступил президент Владимир Путин, чтобы как можно быстрее воплотить их в жизнь, добавил он.

Мишустин подчеркнул, что российские бойцы на передовой отстаивают интересы страны, в сложных условиях проявляют настоящее мужество. Долг властей — поддержать и окружить заботой военных и их семьи.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта президент России Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей. В тот же день по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» глава государства подписал ряд поручений, в том числе по разработке минимального регионального стандарта соцпомощи бойцам спецоперации.

Также Путин поручил рассмотреть распространение поддержки на несовершеннолетних братьев и сестёр погибших бойцов СВО. Он также заявил о необходимости установить отдельное направление поддержки предпринимательства среди участников спецоперации.