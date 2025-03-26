Москва, 26 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Экономика России становится всё более технологичной и диверсифицированной, заявил 26 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Наша экономика постепенно становится более технологичной и диверсифицированной, что благоприятно влияет на макроэкономические условия и бюджетную устойчивость, создает базу для решения долгосрочных задач», — сказал Мишустин в ходе своего выступления с отчётом о работе правительства за 2024 год.

По его словам, Россия входит в четвёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. В 2024 году рост ВВП составил 4,1%, что в несколько раз больше, чем в среднем в развитых странах. Мишустин также отметил, что за два года рост российской экономики превысил европейский почти в шесть раз.

При этом реальные располагаемые доходы населения выросли на 8,5% по итогам прошлого года, а уровень безработицы снизился до исторического минимума, добавил премьер.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 февраля обозначил основные экономические задачи правительства в 2025 году. В них вошли снижение инфляции и выход на траекторию устойчивого роста экономики. При этом глава государства назвал хорошими результаты работы правительства в прошлом году.

Он также назвал инфляцию основным экономическим вызовом для России. Мишустин отметил, что за 2024 год инфляция составила 9,52%. Её важно остановить и обеспечить долгосрочный рост экономики страны, согласился он, добавив, что годовые темпы инфляции снижаются шестой месяц подряд.

21 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в отечественной экономике на данный момент не наблюдается резких колебаний. Она также сообщила, что ЦБ пока не обсуждает вопрос уменьшения ключевой ставки, поскольку на данном этапе нельзя говорить об устойчивом снижении инфляции.