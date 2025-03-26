Москва, 26 марта, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. Об этом 26 марта во время отчёта в Госдуме сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Премьер напомнил, что с 1 января страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента Владимира Путина была проведена дополнительная индексация исходя из инфляции в 9,5%. Военные пенсии и более 40 социальных пособий и выплат были также проиндексированы на размер инфляции. Кроме того, была возобновлена индексация страховых пенсий для более чем 7,5 млн работающих пенсионеров.

В ходе отчёта Мишустин сообщил, что экономика России второй год подряд движется темпами, превышающими среднемировые. Премьер отметил, что нацпроекты, сроки которых завершились, выполнены. Он также заявил, что в 2024 году доходы бюджета выросли более чем на 25%, что помогло выполнить социальные обязательства и содействовать запуску новых перспективных проектов.

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