Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 26 марта, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Грузовой самолёт Ан-12, летевший из Сабетты в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), опрокинулся на бок при заходе на посадку. Об этом 26 марта проинформировали в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Нового Уренгоя.

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«Сегодня в 13:14 часов (11:14 мск. — Прим. ред.) у самолёта Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси не встала на замок, борт опрокинулся на левый бок», — сказано в сообщении службы.

Отмечается, что на борту находились восемь членов экипажа, погибших и пострадавших в результате аварии нет. Опасного груза на борту воздушного судна не было, разлива топлива также не произошло.

Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыли на приём и отправку бортов. По данным онлайн-табло, 14 рейсов отменили и ещё один задержали. Как уточнили в воздушной гавани, на эвакуацию опрокинувшегося самолёта понадобится несколько часов.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в Еравнинском районе Бурятии. В результате пришествия пострадали шесть человек, их оперативно доставили в медучреждение. Следователи Восточного МСУТ СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ.

Ранее в экстренных службах информировали, что Ан-2, выполнявший авиационное патрулирование лесов, совершил аварийную посадку в 30 километрах от населённого пункта Сосново-Озерское. В ЕДДС Еравнинского района уточнили, что самолёт при посадке переломило на две части.