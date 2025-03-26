Вашингтон, 26 марта, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Крупнейшие мировые сырьевые и энергетические трейдеры допускают возвращение в Россию при условии снятия с неё западных санкций, отметили в своём материале обозреватели агентства Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом некоторые опрошенные изданием участники рынка усомнились в том, что санкции будет сняты с РФ в ближайшее время.

Глава энергетической группы Gunvor Торнбьорн Торнквист отметил, что сейчас есть «серые зоны» для взаимодействия с Россией, но компания, по его словам, воздерживается от их использования.

«Наша компания несколько более настороженно относится к санкциям, но если они будут сняты, то мы совершенно точно изучим, есть ли у нас возможность (…) вернуться», — отметил в свою очередь глава сырьевого трейдера Mercuria Energy Trading Марко Дананд.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта пресс-служба Кремля сообщила, что Россия и США в ходе переговоров в Эр-Рияде договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

В частности, предполагается, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платёжным системам для проведения транзакций. Кроме того, должны быть сняты санкции с «Россельхозбанка» и других организаций, задействованных в обеспечении операций, необходимо их подключение к SWIFT и открытие счетов.

Черноморская зерновая инициатива (Зерновая сделка) действовала с 22 июля 2022 года и предполагала предоставление российскими военными транспортного коридора для вывоза зерна с Украины на мировые рынки. 17 июля 2023 года Россия вышла из договорённостей, поскольку ни одно из её требований не было выполнено, а Киев, прикрываясь соглашениями, использовал морские коридоры для подготовки терактов.