Москва, 26 марта, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП) произошел 26 марта в РФ. Это следует из данных сервиса Downdetector.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пользователи жалуются на невозможность совершения переводов. Кроме того, всплеск жалоб на работу СБП и некоторых банков зафиксирован у сервиса Сбой.рф.

Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором СБП, подтвердила РБК сбой в системе. По их словам, другие сервисы и НСПК работают штатно.

«НСПК фиксирует трудности в обработке операций через СБП. Специалисты компании работают над их устранением», — добавили представители системы.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта был зафиксирован масштабный сбой в функционировании российских операторов связи, провайдера «Ростелеком», мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), маркетплейсов, китайской нейросети DeepSeek, видеостримингового сервиса Twitch, игр Genshin Impact и Roblox.

Тогда РКН объяснил массовый сбой в Рунете использованием в работе ряда сервисов иностранной инфраструктуры.