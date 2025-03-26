Москва, 26 марта, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Российские журналисты гибнут по вине террористического киевского режима, который также уничтожает правовые принципы их защиты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС, комментируя гибель военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области.

Социальные сети Анна Прокофьева

По словам дипломата, столь массово журналисты могли бы погибать в условиях стихийного бедствия.

«Сегодня это стихийное бедствие называется террористический киевский режим, который прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать», — сказала Захарова.

Ранее телеканал сообщил, что 26 марта автомобиль съёмочной группы подорвался на мине в окрестностях села Демидовка Краснояружского района, где идут тяжёлые бои. Военкор Прокофьева погибла, а сопровождавший её оператор Дмитрий Волков был ранен.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Волкова экстренно госпитализируют в областную больницу в Курске. Оператор получил серьёзные ранения, его подключили к аппарату ИВЛ, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в посёлке Михайловка в Кременском районе ЛНР в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе журналист «Известий» Александр Федорчак и сотрудники телеканала «Звезда» ― оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Корреспондент телеканала Никита Гольдин был тяжёло ранен. СК возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей.

Захарова заявила, что серия жестоких расправ над российскими журналистами в очередной раз явила террористическую, звериную сущность киевского режима. Она призвала мировое сообщество осудить преступления ВСУ.